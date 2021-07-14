В Улан-Удэ после ливня из канализации всплыл труп

Сейчас следователи устанавливают личность мужчины и причину его смерти



Сегодня ночью возле Центрального рынка в Улан-Удэ ливневыми потоками сдвинуло решетку канализации, откуда выплыло тело мужчины. Следственным отделом по Советскому району СУ СК России по Бурятии по данному факту проводится доследственная проверка.

«Личность покойного и причины смерти устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.



Известно, что на теле мужчины обнаружены татуировки: цветок розы на левом предплечье, а также надписи с указанием группы крови на груди слева.



Фото: pixabay.com «Личность покойного и причины смерти устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Известно, что на теле мужчины обнаружены татуировки: цветок розы на левом предплечье, а также надписи с указанием группы крови на груди слева.Фото: pixabay.com

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