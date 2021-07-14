В Бурятии 12-летний мальчик на мопеде врезался в иномарку

Ребенок госпитализирован
ДТП произошло днем 13 июля в поселке Таксимо. 12-летний подросток на мопеде «Альфа», следуя по ул. Еловая, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Тойота Витс».
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Фото: «Номер один»
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