В Улан-Удэ водолазы нашли в карьере тело утонувшего парня

Молодой человек погиб 10 июля
Вечером 10 июля в местности Карьер возле поселка Матросово в Улан-Удэ утонул 20-летний парень. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, поиски тела погибшего не дали результатов, после чего было решено привлечь к ним водолазов.
Вчера утром спасатели-водолазы выехали на место происшествия. При исследовании водоема они обнаружили тело погибшего, подняли его и передали полицейским.
Фото: pixabay.com
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