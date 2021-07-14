В Улан-Удэ водолазы нашли в карьере тело утонувшего парня

Молодой человек погиб 10 июля





Вечером 10 июля в местности Карьер возле поселка Матросово в Улан-Удэ утонул 20-летний парень. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, поиски тела погибшего не дали результатов, после чего было решено привлечь к ним водолазов.

Вчера утром спасатели-водолазы выехали на место происшествия. При исследовании водоема они обнаружили тело погибшего, подняли его и передали полицейским.Фото: pixabay.com