14.07.2021
В Улан-Удэ водолазы нашли в карьере тело утонувшего парня

В Улан-Удэ водолазы нашли в карьере тело утонувшего парня

Молодой человек погиб 10 июля

Вечером 10 июля в местности Карьер возле поселка Матросово в Улан-Удэ утонул 20-летний парень. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, поиски тела погибшего не дали результатов, после чего было решено привлечь к ним водолазов.

Вчера утром спасатели-водолазы выехали на место происшествия. При исследовании водоема они обнаружили тело погибшего, подняли его и передали полицейским.

Фото: pixabay.com
несчастный случай


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