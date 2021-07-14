В Бурятии иркутского судью приговорили к 6 годам колонии

Николай Новокрещенов обвинялся во взяточничестве



Верховный суд Бурятии огласил приговор бывшему зампреду Иркутского облсуда Николаю Новокрещенову, который обвинялся во взяточничестве. Следственное ведомство заподозрило его в получении двух взяток по 100 тыс. руб. за отмену решений нижестоящих судов о лишении прав местных водителей, сообщает



Один из водителей был лишен права управления за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП), другой — за управление автомобилем в нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП). Взятки, по версии следствия, передавались через решальщиков, оказывающих услуги по возврату водительских удостоверений.



В феврале 2019 года бывшему экс-зампреду облсуда предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Когда расследование было завершено, дело для объективного рассмотрения направили в Верховный суд Бурятии. В судебном процессе, который проходил в Улан-Удэ, Николай Новокрещенов заявил о безосновательности обвинений. По его мнению, в отношении его была совершена провокация, его оговорили по указке силовиков.



В июле 2020 года бывшего зампреда Иркутского облсуда полностью оправдали с формулировкой «в связи с отсутствием в его деянии составов преступлений» и отменили подписку о невыезде. Кроме того, за Николаем Новокрещеновым было признано право на реабилитацию.



Гособвинение обжаловало решение. В жалобе прокуратура указала, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и потребовала отмены приговора. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции ее в этом поддержал, вернув дело на пересмотр. «Фактически в приговоре судом не приведен детальный анализ представленных стороной обвинения доказательств, убедительные мотивы, по которым он отверг эти доказательства. Следует отметить противоречивость данных мотивов и суждений суда, которые ставят под сомнение невиновность оправданного. Выводы суда о признании доказательств недопустимыми также носят ряд существенных противоречий»,— говорится в апелляционном определении.



В декабре 2020 года Верховный суд Бурятии повторно приступил к рассмотрению дела Николая Новокрещенова. На этот раз ему вынесли обвинительный приговор.



Как рассказали в пресс-службе СКР, бывшему зампреду Иркутского облсуда назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 5 млн руб.



Фото: «Номер один» Верховный суд Бурятии огласил приговор бывшему зампреду Иркутского облсуда Николаю Новокрещенову, который обвинялся во взяточничестве. Следственное ведомство заподозрило его в получении двух взяток по 100 тыс. руб. за отмену решений нижестоящих судов о лишении прав местных водителей, сообщает «КоммерсантЪ» Один из водителей был лишен права управления за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП), другой — за управление автомобилем в нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП). Взятки, по версии следствия, передавались через решальщиков, оказывающих услуги по возврату водительских удостоверений.В феврале 2019 года бывшему экс-зампреду облсуда предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Когда расследование было завершено, дело для объективного рассмотрения направили в Верховный суд Бурятии. В судебном процессе, который проходил в Улан-Удэ, Николай Новокрещенов заявил о безосновательности обвинений. По его мнению, в отношении его была совершена провокация, его оговорили по указке силовиков.В июле 2020 года бывшего зампреда Иркутского облсуда полностью оправдали с формулировкой «в связи с отсутствием в его деянии составов преступлений» и отменили подписку о невыезде. Кроме того, за Николаем Новокрещеновым было признано право на реабилитацию.Гособвинение обжаловало решение. В жалобе прокуратура указала, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и потребовала отмены приговора. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции ее в этом поддержал, вернув дело на пересмотр. «Фактически в приговоре судом не приведен детальный анализ представленных стороной обвинения доказательств, убедительные мотивы, по которым он отверг эти доказательства. Следует отметить противоречивость данных мотивов и суждений суда, которые ставят под сомнение невиновность оправданного. Выводы суда о признании доказательств недопустимыми также носят ряд существенных противоречий»,— говорится в апелляционном определении.В декабре 2020 года Верховный суд Бурятии повторно приступил к рассмотрению дела Николая Новокрещенова. На этот раз ему вынесли обвинительный приговор.Как рассказали в пресс-службе СКР, бывшему зампреду Иркутского облсуда назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 5 млн руб.Фото: «Номер один»

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