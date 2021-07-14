В Улан-Удэ поймали серийного «маршрутного» воришку

За полгода в столице Бурятии зарегистрировали 241 карманную кражу



В Улан-Удэ сотрудники МВД Бурятии задержали 25-летнего горожанина, подозреваемого в серии карманных краж. Мужчина оказался уже неоднократно судимым за воровство, теперь его ожидает еще одно уголовное разбирательство по 158 статье УК РФ.



- В мае текущего года молодой человек совершил две карманных кражи сотовых телефонов в общественном транспорте. При этом в одном случае с помощью услуги он-лайн банкинга злоумышленник похитил с банковского счета потерпевшей 1 200 рублей. Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 38 тысяч рублей, - сообщили правоохранители.



Всего за прошедшие полгода в Улан-Удэ зарегистрировали 241 карманную кражу. Как отметили в МВД Бурятии, показатель на 20,2% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Сейчас в производстве Следственного управления города находится 107 уголовных дел данной категории.







фото: pixabay.com

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