В районе Бурятии из-за бешеной коровы начали массовую вакнинацию животных

Жителей села в Кяхтинском районе просят пока держать весь скот дома





Вчера в группе местного сообщества «Кяхта-инфо 24/7» появилось предупреждение – в селе Уладый обнаружили корову с бешенством. В связи с этим местное население просят не выпускать скот из дома до вакцинации.

Как сегодня уточнили в группе, прививать будут всех животных: крупный рогатый скот, мелкий рогатогый скот (овцы , козы ), лошадей, а также собак, кошек.



Напомним, Бешенство – острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Всегда заканчивается смертью. Вакцинацию необходимо првести не позднее 14 дня от момента укуса.







фото: pixabay.com

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