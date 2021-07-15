В Бурятии сельский мошенник удивил своими «талантами» даже полицию

Теперь ближайшие несколько лет «великий комбинатор» проведет в колонии





Житель Селенгинска, словно главный герой романов Ильфа и Петрова, знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег» у населения. Среди них только за год 30-летний «идейный борец за денежные знаки» использовал такие трюки, как заработок на сдаче в аренду несуществующих квартир, мнимый ремонт жилья, фиктивная установка дренажной системы, перевозка техники и даже благоустройство могил. Всем своим жертвам он представлялся чужим именем, назывался директором строительной фирмы, для вида составлял договоры и даже искусно имитировал выполнение работ. Недавно суд признал его виновным в семи эпизодах мошенничества, теперь несколько лет «великий комбинатор» проведет в колонии особого режима.

Свою «карьеру» афериста молодой человек начал несколько лет назад с «мелких» схем по отъему дорогих телефонов. Например, мог зайти в парикмахерскую под предлогом записать жену к маникюристу. Делал вид, что не может дозвониться до супруги, просил телефон у сотрудницы салона, поговорив, отдавал. Затем разговорами входил в доверие к владелице телефона, снова брал у нее телефон позвонить и уходил с ним в неизвестном направлении.В 2015 году Евгений (имя изменено) попал под следствие за несколько фактов мошенничества и краж. Тогда он активно промышлял обманом через «помощь» с временной регистрацией. Одна из его жертв, согласившись на предложение Евгения, лишилась немалых средств. Женщина с ним зашла к себе в квартиру, чтобы отдать 3 500 рублей вознаграждения за услугу, а после его ухода обнаружила, что из ящика шкафа исчезло 18 тыс. рублей, а также 150 долларов США (один доллар равнялся 58,7816 рубля). Другую жертву Евгений выбрал из числа знакомых. Он знал, что девушке нужна временная регистрация, и обманул, будто у него в органах работает тетя. Чтобы вызвать доверие жертвы, он взял в паспортном столе бланки регистрации, а затем попросил с девушки 9 тысяч и сказал ждать у отдела. Стоит ли говорить, что она так и не дождалась ни денег, ни регистрации.За те похождения в 2016 году авантюрист получил три года колонии строгого режима. Но, выйдя на свободу, продолжил заниматься отъемом денег у доверчивого населения обманом. В августе 2019 года жертвой комбинатора стал пенсионер, решивший открыть на Байкале гостевой домик. Получив документы о необходимости проведения на объекте очистных сооружений, мужчина обратился в местную интернет-группу с объявлением, и вскоре ему позвонил Евгений, «директор строительной фирмы», с предложением произвести монтаж системы.«Директор» вместе с заказчиком обошел территорию, составил примерный проект очистных. После этого стороны заключили договор на выполнение работ в течение месяца, цена которого составила 25 тыс. рублей. Подписываясь, Евгений указал вымышленные наименование, юридический адрес и банковские реквизиты исполнителя. Для создания видимости работ «директор» привез на адрес троих рабочих-подростков, которым дал указание на подготовку к раскопке двух выгребных ям для более удобной работы спецтехники. Имитация работы шла полным ходом, под предлогом покупки стройматериалов, бетонных колец, запчастей на поломавшуюся технику Евгений снова и снова брал у заказчика деньги. Чтобы показать, что не обманывает, писал расписки, указывая вымышленные дату рождения и паспортные данные. В итоге мошенник положил себе в карман 44 тыс. рублей.Но этого ему показалось мало. Когда через месяц оказалось, что работы выполнены менее чем на 10%, заказчик, обходя объект, начал предъявлять Евгению претензии. «Директор» попросил у него еще немного времени и ноутбук, чтобы поработать. Когда хозяин ушел из комнаты, лже-строитель собрал его вещи - телефон, фотоаппарат, болгарку и ноутбук, после чего уехал. Итого он обобрал заказчика на 93 500 рублей.На следствии выяснилось, что параллельно этой афере Евгений разрабатывал и внедрял еще одну. Просматривая соцсети, он заметил объявление, в котором одна из жительниц Кабанского района просила помочь перевезти ей вещи. Мошенник тут же позвонил по указанному телефону и, представившись Артемом Смирновым, предложил свои услуги. На следующий день он приехал по указанному адресу и приступил к работе. За перевозку бабушка заплатила ему 5 тысяч, не подозревая, сколько денег потеряет, если продолжит общение с лже-Артемом.Бывая в квартире бабушки, мошенник понял, что может хорошо поживиться на ней. В разговоре он представился хозяйке бригадиром строительной фирмы, занимающейся ремонтом квартир. Однажды предложил: «Наша компания может сделать вам неплохой ремонт. Остеклим балкон, сменим оконные блоки и балконную дверь, сделаем заземление в ванной, установим межкомнатные двери». На все про все «бригадир» попросил 50 тысяч. Пенсионерке парень показался человеком положительным, она прониклась к нему доверием и согласилась с его предложением.По словам женщины, «Артем» свозил ее в банк, где она сняла требуемую сумму и передала ему. В ответ он написал от вымышленного имени расписку, составили договор. С тех пор каждый день бригадир с работниками приезжали к ней или звонили, но ремонт не начинали. Пока суть да дело, женщина попросила бригадира заодно облагородить могилку ее мужа. Евгений съездил на кладбище, произвел замеры, за работу пенсионерка передала ему 8 тыс. рублей.Еще во время перевозки вещей «Артем» узнал, что бабушка хочет продать машинку-автомат, и предложил ей покупателя, пообещав взамен 4 тыс. рублей. Конечно же, ни машинки, ни денег пенсионерка не увидела. Оказалось, что, кроме всего, не известно как с ее банковского счета через телефон исчезли 2700 рублей. Постепенно женщина начала понимать, что имеет дело с бездушным мошенником. Когда пенсионерка обнаружила, что пропало золотое обручальное кольцо, которое муж подарил ей в 1984 году, она обратилась в полицию. Там по представленным ей фотографиям из картотеки подозреваемых она узнала в «Артеме» ранее неоднократно судимого местного жителя Евгения. Итого вышло, что лже-Артем обманул пенсионерку на 90 200 рублей.Кроме этого, махинатор промышлял тем, что сдавал одну и ту же квартиру разным людям одновременно. Специально для этого он создал в социальной сети страничку под именем «Дарья Лихченко», от имени которой в поселковой группе объявлений поместил объявление о сдаче квартиры. Аферист знал, что квартира принадлежит его жене, к тому же жилье уже сдается. Получив три согласия о съеме, со всех троих Евгений взял предоплату. Кому-то сделал скидку – два месяца вперед обойдется дешевле. Афера вскрылась, когда потенциальные арендаторы пришли по одному и тому же адресу, после чего они обратились в полицию.На встречу к желающим заселиться в квартиру Евгений приходил на костылях. После афер с мнимым монтажом очистных и псевдоремонтом квартиры у бабушки, 20 сентября 2019 года мошенник устроил серьезное ДТП. Не имея права управления автомобилем, он выехал с второстепенной дороги на главную, чтобы пересечь ее, и не заметил движущуюся по трассе машину инкассаторов. В итоге произошло столкновение, машина Евгения перевернулась, он получил серьезные травмы. Но главное - погиб молодой парень, пассажир его машины, один из работников. Кстати, парни так и не дождались от «бригадира» обещанной зарплаты.За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, аферист попал под суд, который в феврале 2021 года приговорил его к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Недавно уголовное дело по серии мошенничеств и краж также окончилось приговором. Суд признал в действиях мужчины особо опасный рецидив. Учел признание вины, положительные характеристики, наличие на иждивении троих детей, жены и тещи, а также состояние его здоровья.- Суд признал мужчину виновным по семи фактам мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, а также по трем эпизодам краж. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по данным преступлениям с наказанием по приговору о смертельном ДТП суд окончательно назначил Евгению К. наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года, - сообщает Татьяна Казанцева, помощник прокурора Кабанского района Бурятии.Также суд обязал взыскать с осужденного в пользу потерпевших причиненный им материальный ущерб. Евгения взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: «Номер один»