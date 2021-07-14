В Улан-Удэ уборщицы обворовали маляров

В подъездах работницы клининговой компании так и не убрались





Вечером 10 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже в подвале многоквартирного дома. Неизвестными было похищено имущество маляров-штукатуров, нанятых для проведения косметического ремонта в подъездах.

Пока женщины были заняты работой, злоумышленники проникли в запертое подвальное помещение и забрали их телефоны, а также клатч с ключами от квартиры и деньгами в сумме 200 рублей. В последующем банковской картой, найденной в телефонном чехле-книжке одной из работниц, они рассчитались за покупки в магазинах на общую сумму около 4 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались работницы клининговой компании в возрасте 18 лет и 31 года.«Злоумышленницы зашли в подвал за инвентарем для уборки пола в подъездах, однако, увидев чужое имущество, похитили его. В подъездах работницы так и не убрались: одна из них сослалась на головную боль. В результате девушки пообещали вымыть пол на следующий день. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались», - сообщили в МВД Бурятии.У задержанных изъяты похищенные гаджеты, от остального имущества они избавились. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com