В Бурятии разоблачили злостного экстремиста

В соцсетях мужчина возбуждал ненависть к одной из национальностей





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Селенгинского района. Мужчина обвиняется по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«В июне 2020 года мужчину привлекли к административной ответственности за правонарушение, связанное с возбуждением ненависти и вражды, а также унижением человеческого достоинства. Однако, выплатив штраф в размере 10 тысяч рублей, злоумышленник не прекратил противоправные действия. С августа по октябрь 2020 года он разместил на своей странице в соцсети несколько изображений и надписей экстремистского характера, направленных на возбуждение ненависти и вражды к лицам одной из национальностей и вероисповедания», - рассказали в следственном ведомстве.После возбуждения уголовного дела мужчина поспешно удалил свою страницу в соцсети, однако на тот момент содержание его публикаций было уже зафиксировано сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД Бурятии, действовавшими совместно с коллегами из ФСБ.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сельчанину грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: «Номер один»