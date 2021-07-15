Заведующая детсадом в Бурятии фиктивно устроила на работу мужа и знакомую

Зарплату липовых сотрудников женщина забирала себе





Тункинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов района. Она обвинялась в служебном подлоге и мошенничестве.

«Заведующая трудоустроила в детский сад свою знакомую и супруга, которые фактически не работали. Указанные лица по просьбе подсудимой написали заявление о том, что желают получать зарплату на ее расчетный счет. Таким образом, руководитель детского сада обращала денежные средства в свой доход», сообщили в прокуратуре Бурятии, по материалам проверки которой и было возбуждено уголовное дело.Суд признал женщину виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденной причиненного ущерба в размере 115 тысяч рублей.Фото: «Номер один»