В Бурятии задержали наркомана-антимасочника

Отсутствие у мужчины маски привлекло внимание правоохранителей





В Турунтаево сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили мужчину, который находился в общественном месте без маски. В ходе общения с нарушителем антиковидных мер правоохранители обнаружили в пакете у мужчины вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли. Сельчанина доставили в полицию.

Задержанным оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Он признался, что коноплю собрал в поле в Прибайкальском районе для личного употребления. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии