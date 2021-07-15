В Бурятии задержали наркомана-антимасочника

Отсутствие у мужчины маски привлекло внимание правоохранителей
В Турунтаево сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили мужчину, который находился в общественном месте без маски. В ходе общения с нарушителем антиковидных мер правоохранители обнаружили в пакете у мужчины вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли. Сельчанина доставили в полицию.
Задержанным оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Он признался, что коноплю собрал в поле в Прибайкальском районе для личного употребления. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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