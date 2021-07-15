В Бурятии жителей села сначала затопило, а потом едва не убило током

Спасатели эвакуировали пострадавших сельчан на резиновой лодке





В ночь с 13 на 14 июля в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района дождевые водами подтопило приусадебные участки, расположенные в низине. При этом жители пострадавших домов сообщили об электрических разрядах в воде.

На помощь сельчанам из Улан-Удэ выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. К моменту их прибытия работники РЭС обесточили электрооборудование, устранив опасность электроудара в воде. Спасатели в спецкостюмах на резиновой лодке переправили 6 жителей, в том числе 3 детей, в безопасное место.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, силами районной администрации и спасателей была организована организована откачка воды из подполий жилых домов. Вода с участков уходила по ливневым каналам. В настоящее время обстановка стабилизировалась.Фото: «Номер один»