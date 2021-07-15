В Бурятии обокрали строящийся кедровый питомник у Иволгинского дацана

Неизвестные унесли весь торф и частично разобрали строения



Не так давно в Бурятии стартовал проект «Новый лес», созданный для безвозмездной помощи региону в лесовосстановлении. Строительство лесного питомника велось в четырехстах метрах от Иволгинского дацана. Увы, сегодня стало известно, что неизвестные ударили по инициативе эко-активистов.



- Мы ошиблись, наивно полагая, что общественный питомник, созданный для безвозмездной помощи Бурятии в лесовосстановлении, строительство которого ведется в четырехстах метрах от Иволгинского дацана, находится в безопасности! В то время, пока основатель БРОО «Новый лес» Роман Шалтагачев находился в рабочей командировке в Калининграде, где проходил стажировку по выращивания кедра, неустановленные лица украли подчистую все 40 кубических метров торфа и частично разобрали строящийся питомник, - сообщили организаторы проекта.



Как добавили в группе «Нового леса», теплица и торф были приготовлены для того, чтобы уже этой осенью засеять орешки кедра в первом кедровом питомнике, способном выращивать до 3 миллионов новых кедров каждый год.



- Хоть для нас это событие и является крайне неприятным и ощутимым экономически, мы не опустим руки и достроим питомник. Но уже не к осени, как планировали – не спеша, а максимально быстро, как позволит погода. Необходимо как можно скорее завершить строительство, обнести питомник забором и выставить охрану, чтобы в следующем году получить первый урожай кедра, – рассказали эко-активисты.



Сейчас сообществу нужна любая помощь добровольцев. Всю информацию можно найти на их



- Мы можем дать максимальную огласку этому событию, чтобы информация дошла до воров и они в будущем не присматривались к питомнику в надежде поживиться чем-нибудь ценным. Ведь питомник строится не для выгоды, а для всеобщего блага на личные средства, средства неравнодушных граждан и партнёров, – добавили организаторы.



Новость вызвала шквал негодования у местных жителей. Горожане поддержали волонтеров в комментариях.



- Ничего нельзя делать хорошего в Бурятии ! НИ-ЧЕ-ГО! Люди сами все портят, - возмущается улан-удэнец.



- Желаю вам добиться поставленных целей! Вы делаете благое дело, - добавили там же.



- Кто своровал и разобрал все это «чужое» добро - вы если не помогаете, так уж не лезьте где не надо! Просто слов нет! И да, в кафе «Шулэндо» видела листовки на столиках: «Поддержать «Новый лес» и на кассе оставить энную сумму на посадку дерева. Не проходите мимо, посадите свой лесочек и радуйтесь, что сделали хоть что-то офигенное! – возмущается жительница.



Напомним, Бурятская региональная общественная организация по защите окружающей среды «Новый лес» инициировала в республике строительство лесных питомников, начиная с трёх теплиц. Одна из них расположена в Иволгинском районе, вторая - на территории коррекционной школы-интерната №2 в рамках проекта «Школьный лесной питомник», и третья на владениях ООО «Объединенные фермеры». Проект начали осуществлять в мае этого года и планировали получить первые результаты уже к осени.







фото: pixabay.com Не так давно в Бурятии стартовал проект «Новый лес», созданный для безвозмездной помощи региону в лесовосстановлении. Строительство лесного питомника велось в четырехстах метрах от Иволгинского дацана. Увы, сегодня стало известно, что неизвестные ударили по инициативе эко-активистов.- Мы ошиблись, наивно полагая, что общественный питомник, созданный для безвозмездной помощи Бурятии в лесовосстановлении, строительство которого ведется в четырехстах метрах от Иволгинского дацана, находится в безопасности! В то время, пока основатель БРОО «Новый лес» Роман Шалтагачев находился в рабочей командировке в Калининграде, где проходил стажировку по выращивания кедра, неустановленные лица украли подчистую все 40 кубических метров торфа и частично разобрали строящийся питомник, - сообщили организаторы проекта.Как добавили в группе «Нового леса», теплица и торф были приготовлены для того, чтобы уже этой осенью засеять орешки кедра в первом кедровом питомнике, способном выращивать до 3 миллионов новых кедров каждый год.- Хоть для нас это событие и является крайне неприятным и ощутимым экономически, мы не опустим руки и достроим питомник. Но уже не к осени, как планировали – не спеша, а максимально быстро, как позволит погода. Необходимо как можно скорее завершить строительство, обнести питомник забором и выставить охрану, чтобы в следующем году получить первый урожай кедра, – рассказали эко-активисты.Сейчас сообществу нужна любая помощь добровольцев. Всю информацию можно найти на их сайте. - Мы можем дать максимальную огласку этому событию, чтобы информация дошла до воров и они в будущем не присматривались к питомнику в надежде поживиться чем-нибудь ценным. Ведь питомник строится не для выгоды, а для всеобщего блага на личные средства, средства неравнодушных граждан и партнёров, – добавили организаторы.Новость вызвала шквал негодования у местных жителей. Горожане поддержали волонтеров в комментариях.- Ничего нельзя делать хорошего в Бурятии ! НИ-ЧЕ-ГО! Люди сами все портят, - возмущается улан-удэнец.- Желаю вам добиться поставленных целей! Вы делаете благое дело, - добавили там же.- Кто своровал и разобрал все это «чужое» добро - вы если не помогаете, так уж не лезьте где не надо! Просто слов нет! И да, в кафе «Шулэндо» видела листовки на столиках: «Поддержать «Новый лес» и на кассе оставить энную сумму на посадку дерева. Не проходите мимо, посадите свой лесочек и радуйтесь, что сделали хоть что-то офигенное! – возмущается жительница.Напомним, Бурятская региональная общественная организация по защите окружающей среды «Новый лес» инициировала в республике строительство лесных питомников, начиная с трёх теплиц. Одна из них расположена в Иволгинском районе, вторая - на территории коррекционной школы-интерната №2 в рамках проекта «Школьный лесной питомник», и третья на владениях ООО «Объединенные фермеры». Проект начали осуществлять в мае этого года и планировали получить первые результаты уже к осени.фото: pixabay.com

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