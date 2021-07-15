Прокуратура взяла на контроль расследование убийства годовалого ребенка в Бурятии

На место происшествия выехала заместитель прокурора республики
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства годовалого ребенка в селе Ильинка. На место происшествия совместно с и.о. руководителя следственного управления выехала заместитель прокурора республики Светлана Козлова.
«В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для выявления причин и условий, повлекших совершение в отношении малолетнего особо тяжкого преступления», сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, днем 14 июля жительница села Ильинка привезла маленького сына к проживающей неподалеку бабушке, попросила присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его. А свою мать и ее сожителя женщина застала пьяными. Однако она вновь оставила ребенка с ними и отлучилась. Спустя полтора часа после этого в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений; в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.
В рамках уголовного дела проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, злоупотреблявших спиртными напитками. А также версия о причастности иных жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище и совершить преступление.
Фото: «Номер один»
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