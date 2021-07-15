Читинец добыл в Бурятии килограмм золота, чтобы рассчитаться с огромными долгами

Однако его планам помешали сотрудники ФСБ





В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении жителя Забайкальского края, обвиняемого в незаконном обороте драгметаллов в крупном размере.

Как следует из материалов дела, в начале мая 2020 года мужчина приехал из Читы в один из районов Бурятии, где ведется добыча золота. В экспедицию забайкалец снарядился основательно, взяв с собой фронтальный погрузчик, самодельный промывочный прибор, насос для закачки воды и бензиновый генератор.По данным правоохранителей, с мая по конец октября мужчина добыл 1,1 кг золотого песка и 94 грамма серебра. Незаконно добытый драгметалл он привез в Улан-Удэ, где его и задержали сотрудники регионального управления ФСБ. По данным оперативником, общая сумма изъятого превысила 5 миллионов рублей.После возбуждения уголовного дела мужчина отпираться не стал, признал свою вину и сотрудничал со следствием. На суде его дело рассматривалось в особом порядке.В ходе судебного заседания забайкалец пояснил, что является главой крестьянско-фермерского хозяйства, которое насчитывает около 100 голов скота, в основном баранов и свиней. Его супруга содержит две позные, совместный доход семьи составляет 50-100 тысяч рублей в месяц. При этом мужчина имеет большие долги: около 6 млн рублей частным лицам, 2,5 млн рублей банку, еще 2 млн рублей составляет долг за аренду земли. Все счета и квартира фермера арестованы. После уплаты «коммуналки», аренды и долгов на руках у семьи остается около 20 тысяч рублей. Также на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок.Суд, учтя смягчающие обстоятельства и не найдя отягчающих, вынес мягкий приговор. Забайкальский фермер получил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Причем, выплатить его он может в рассрочку по 10 тысяч рублей в течение 5 месяцев.Фото: pixabay.com