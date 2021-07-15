Жителя Бурятии обворовали через потерянный телефон

Мужчина забыл гаджет без пароля на крыше своего автомобиля





В Заиграевском районе полицейские задержали подозреваемых в краже сотового телефона и хищение денежных средств. На днях в районный отдел полиции поступило сообщение от 49-летнего жителя села Эрхирик. Мужчина сообщил, что накануне он потерял свой сотовый телефон, забыв его на крыше своего автомобиля. Он предположил, что гаджет в ходе движения машины выпал по дороге. Позже потерпевший обнаружил еще и пропажу денежных средств с его банковского счета. Как выяснилось, гаджетом и деньгами на счете воспользовались двое молодых людей.



- Двое друзей 21 и 22 лет, проходя по улице Санжиева в селе Эрхирик, на проезжей части нашли сотовой телефон. Просмотрев данные гаджета и найдя смс от банка, молодые люди воспользовались услугой «мобильный банк» и перевели деньги в сумме около восьми тысяч рублей на счет одного из своих родственников, который, в свою очередь, перекинул средства уже на счет 21-летнего злоумышленника. Сотовый телефон один из подозреваемых продал соседу, - рассказали в МВД Бурятии.



Предприимчивые парни потратили вырученные деньги на личные нужды. Полицейскими телефон изъят.



Отметим, что ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 п. «г» ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.







фото: pixabay.com

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