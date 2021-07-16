В Бурятии бизнесмен по липовым документам получил от Минсельхоза 1,5 млн рублей

Предпринимателя будут судить за мошенничество



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя сельскохозяйственного кооператива. Он обвиняется мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, предприниматель из Тарбагатайского района изготовил и предоставил в республиканский Мнсельхоз документы, содержащие ложные сведения о приобретении его предприятием оборудования для производства молока. На их основании он получил субсидию, средства которой похитил.



«Преступными действиями бюджету республики причинен ущерб в размере около 1,5 млн рублей. Для его возмещения судом по ходатайству следствия наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью 2,7 млн. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.



В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один» Как сообщили в прокуратуре Бурятии, предприниматель из Тарбагатайского района изготовил и предоставил в республиканский Мнсельхоз документы, содержащие ложные сведения о приобретении его предприятием оборудования для производства молока. На их основании он получил субсидию, средства которой похитил.«Преступными действиями бюджету республики причинен ущерб в размере около 1,5 млн рублей. Для его возмещения судом по ходатайству следствия наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью 2,7 млн. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»

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