На пустыре в Улан-Удэ нашли кучу ржавых снарядов

На место происшествия выезжали саперы



Вчера в Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии Бурятии выезжали на обследование опасной находки, обнаруженной на пустыре в поселке Матросово.

«Сотрудники группы разминирования ОМОНа в ходе обследования установили, что найденные предметы – деформированные фрагменты подкалиберных снарядов, минометных мин и пустые гильзы от артиллерийских снарядов со следами коррозии. Найденные предметы не содержали взрывчатых веществ и не представляли угрозы», сообщили в Росгвардии Бурятии.



Составные части боеприпасов переданы военным саперам для дальнейшей утилизации.



Фото: Росгвардия Бурятии



«Сотрудники группы разминирования ОМОНа в ходе обследования установили, что найденные предметы – деформированные фрагменты подкалиберных снарядов, минометных мин и пустые гильзы от артиллерийских снарядов со следами коррозии. Найденные предметы не содержали взрывчатых веществ и не представляли угрозы», сообщили в Росгвардии Бурятии.Составные части боеприпасов переданы военным саперам для дальнейшей утилизации.Фото: Росгвардия Бурятии

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