В Бурятии охранник магазина отпустил грабителя, испугавшись угроз

Юный бандит пригрозил позвать друзей и расправиться со сторожем





22 июня в полицию Баунтовского района поступило заявление о грабеже в магазине одного из сел. Неизвестный похитил из торговой точки пять блоков сигарет. Ущерб составил около девяти тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, охранник магазина заметил орудующего в торговой точке вора. Мужчина подпер собой окошко для приема малогабаритных товаров с оборотной стороны здания, через которое, по всей видимости, злоумышленник проник в помещение. Однако тот стал угрожать, что, если сторож его не выпустит, он позовет друзей и разберётся с ним. Испугавшись, мужчина отошел в сторону и только после того, как подозреваемый скрылся, позвонил в полицию. Лица грабителя он не разглядел.Вскоре злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался состоящий на профилактическом учете в ПДН 17-летний школьник. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за попытку хищения товара.Парень, похитив табачные изделия, выбросил их на улицу через окно для выдачи покупок. Убегая, он подобрал сигареты и в дальнейшем сбыл. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Фото: «Номер один»