На трассе в Бурятии горел Камаз

Кабина автомобиля полностью выгорела



Днем 15 июля на трассе Улан-Удэ - Курумкан в Прибайкальском районе загорелся Камаз. Прибывшие на место происшествия огнеборцы за 4 минуты потушили возгорание. В результате пожара выгорела кабина автомобиля.



Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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