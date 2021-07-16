В Бурятии бывший работник магазина пытался обокрасть работодателя

Увольняясь, парень прихватил ключи от торговой точки





Ночью на пульт вневедомственной охраны в селе Хоринск поступил сигнал о несанкционированном снятии с охраны магазина промтоваров. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что входная дверь магазина открыта, но следов взлома на ней нет.

При обследовании территории на заднем дворе торговой точки правоохранители обнаружили прятавшегося там молодого человека. Его доставили в полицию.Как выяснилось, 22-летний местный житель месяц работал в магазине разнорабочим. Перед увольнением он похитил комплект ключей от входной двери, дождался удобного случая и попытался проникнуть в магазин.В отношении парня возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии