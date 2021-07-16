В Бурятии устроили судилище над родителями, чей ребенок был на улице без маски

«Я больше не хочу жить в этой стране», говорит возмущенный отец мальчика



В Курумканском районе Бурятии родителей ребенка привлекли к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Причиной этого стало отсутствие у мальчика маски на улице. О вопиющей ситуации в соцсетях сообщил глава семьи.



Мужчина недоумевает – ребенок поехал на велосипеде за хлебом, на улице его задержала мобильная группа. Представители правоохранительных органов посчитали, что эти действия уже достойны того, чтобы привлечь родителей к ответственности. Отметим, мальчика на велосипеде задержали за отсутствие маски на улице, до магазина он так и не доехал.



- Судилище над нашей семьёй по статье 5.35 часть 1 «Ненадлежащее исполнение родительский обязанностей». Семьёй, где старшие дети учатся на 4 и 5, участники многих семейных конкурсов как республиканских, так и районных. Семья, где родители входят в родительский комитет двух классов. Семьи, которую показывают в праздничном концерте, посвященном дню семьи, любви и верности! Ребенок пошёл за хлебом, и его остановила мобильная группа. Я больше не буду молчать, если что-то будет касаться моей семьи и детей!!! Я больше не хочу жить в этой стране, где нет чести, логики и разума! P.S. Судилище - образное выражение. На видео комиссия по делам несовершеннолетних, вынесено предупреждение. Я просто высказал свое мнение по этой ситуации, - рассказал на своей странице отец мальчика.



На заседании административной комиссии, как видно на видео, присутсвуют несколько человек.



- Так, больше детей не отправляем никуда, а если отправляем – только в маске, обязательно. По статье 5.35 предусмотрено предупреждение и штраф 500 рублей. Предлагаю предупреждение, - комментируют ситуацию собравшиеся.



- Вообще это ограничение носит рекомендательный характер от нашего главы, так же? Исполнительная власть не может нас ограничивать в передвижении детей в дневное время. Я понимаю, в вечернее время есть комендантский час, но в дневное время – это рекомендательный характер. На данный момент у нас не введен режим ЧС, режим военного времени тоже не введен. Он не находился в массовом скоплении людей – просто поехал до магазина, у него маска с собой, - много людей идут до места, куда им надо и там надевают маски, но пока ребенок на улице, может же он свободно дышать? – высказывается отец ребенка.



- Мы здесь принимаем решение, вы можете обжаловать это решение в мировом суде, - говорят в ответ мужчине.



Пост вызвал шквал негодования у местных жителей. Многие посчитали, что действия правоохранителей сомнительны.



- Пока мы все это сглатываем молча, так и будет, и будет ещё хуже, мы же безмолвное стадо для них, - комментируют граждане.



- Теперь ребенка за хлебом нельзя отправить, иначе суд, - добавляют там же.



- Заметьте, что председатель и сотрудник полиции сидят, приспустив маску, нос абсолютно свободен! Или нос уже не является органом дыхания и выделения коронавируса. Почему правила ношения маски не соблюдают? Что за цирк устроила эта комиссия. На основе видеодоказательства необходимо падать заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор, - советуют комментаторы.



- У нас в Бурятии любой указ/намек на то, что будет такой указ, начинают исполнять с неадекватным рвением. Где мобильные группы, когда ночами во дворах пьют галдящие компании? Или они в СИЗах пьют? Какое право имеют мобильные группы останавливать несовершеннолетнего неагрессивного ребенка, составлять протокол, расспрашивать? А может это «лихие» люди под видом такой группы ходят и похищают детей? – вопрошают в паблике «Весь Улан-Удэ».





фото: скриншот из видео

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.