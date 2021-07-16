В Бурятии таксист отвез сборщика конопли прямо в отдел полиции

Пассажир соврал водителю, что в его мешке находится иван-чай





Днем 14 июля 49-летний мужчина, подрабатывающий водителем такси, на автомобиле подъехал к отделу полиции Иволгинского района. Выйдя из машины, он сообщил находившемуся рядом сотруднику ДПС, что пассажир его авто, предположительно, провозит в багажнике коноплю.

Водитель рассказал, что по заявке подобрал мужчину на остановке в селе Колобки и должен был увезти в поселок Аэропорт. Перед тем, как сесть в иномарку, клиент взял с обочины и погрузил в машину мешок с растительной массой. При этом таксисту он объяснил, что в мешке находится собранный им иван-чай.Водитель, заподозрив неладное, увез пассажира прямиком в отдел внутренних дел.«Проведенной экспертизой установлено, что содержимое мешка – марихуана весом более 1300 граммов. По словам 43-летнего заказчика такси, приехавшего из Хоринского района, наркотическое средство он собрал для собственного употребления. Ранее он был судим, в том числе, за аналогичное преступление. От освидетельствования на предмет употребления наркотиков злоумышленник отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»