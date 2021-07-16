В Бурятии нашли гранату в кабине трактора

Сейчас полиция выясняет, как она туда попала





Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в селе Булык Джидинского района обнаружена граната. На место происшествия прибыли саперы из ОМОНа Росгвардии.

«В ходе обследования взрывотехники установили, что в кабине трактора, стоявшего во дворе жилого дома, находилась учебная граната Ф-1. Граната не содержит взрывчатых веществ, опасности не представляет», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Находку передали полицейским для дальнейшего разбирательства.Напомним, вчера саперы ОМОНа выезжали в поселок Матросова в Улан-Удэ, где была обнаружена куча ржавых снарядов и мин.Фото: Росгвардия Бурятии