В Улан-Удэ поймали вора, который спиливал катализаторы на машинах

Похититель орудовал ночами в Сосновом бору



Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали подозреваемого в кражах автомобильных катализаторов и колес в поселке Сосновый бор. Им оказался ранее не судимый 21-летний горожанин.



Установлено, что ночью молодой человек на своем автомобиле приезжал в поселок, и, пока владельцы припаркованных рядом с домами автомашин спали (либо находились на службе, оставив транспорт рядом с воинской частью), спиливал катализаторы и снимал колеса с автомобилей.

- В настоящее время установлена его причастность к четырем фактам противоправных деяний, совершенных за одну из июньских недель. Причем в двух случаях злоумышленник не успел похитить части выхлопной системы: в иномарках сработала охранная сигнализация, и он был вынужден скрыться, - сообщили в республиканском МВД.



Предварительный ущерб оценивается на сумму в 100 тысяч рублей.



У подозреваемого полицейские изъяли четыре похищенных автомобильных колеса, которые он переставил на свою машину. Украденный катализатор злоумышленник сбыл в скупку за 4 тысячи рублей.



Свою вину он признал. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото



Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали подозреваемого в кражах автомобильных катализаторов и колес в поселке Сосновый бор. Им оказался ранее не судимый 21-летний горожанин.Установлено, что ночью молодой человек на своем автомобиле приезжал в поселок, и, пока владельцы припаркованных рядом с домами автомашин спали (либо находились на службе, оставив транспорт рядом с воинской частью), спиливал катализаторы и снимал колеса с автомобилей.- В настоящее время установлена его причастность к четырем фактам противоправных деяний, совершенных за одну из июньских недель. Причем в двух случаях злоумышленник не успел похитить части выхлопной системы: в иномарках сработала охранная сигнализация, и он был вынужден скрыться, - сообщили в республиканском МВД.Предварительный ущерб оценивается на сумму в 100 тысяч рублей.У подозреваемого полицейские изъяли четыре похищенных автомобильных колеса, которые он переставил на свою машину. Украденный катализатор злоумышленник сбыл в скупку за 4 тысячи рублей.Свою вину он признал. Расследование уголовного дела продолжается.Фото https://pixabay.com/ru/

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