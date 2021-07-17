В Улан-Удэ два человека после аварии оказались заблокированы в машинах

Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы извлечь людей



Сегодня в 6 часов 50 минут в поисково-спасательную службу Управления по ЧС поступило сообщение о ДТП в районе ул. Радикальцева микрорайона Стеклозавод.







Установлено, что в результате аварии с участием «Toyota BB» и «Toyota Chaser» два человека оказались блокированы в автомобилях.

Спасателям Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ пришлось применить гидравлические инструменты, чтобы деблокировать пострадавших из машин, после чего они были переданы сотрудникам «Территориального центра медицины катастроф РБ».





Управление по ЧС Администрации г. Улан-Удэ напоминает о строгом соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. Единый номер телефона экстренных служб - 112.



Фото: Управление по ЧС Администрации г. Улан-Удэ Сегодня в 6 часов 50 минут в поисково-спасательную службу Управления по ЧС поступило сообщение о ДТП в районе ул. Радикальцева микрорайона Стеклозавод.Установлено, что в результате аварии с участием «Toyota BB» и «Toyota Chaser» два человека оказались блокированы в автомобилях.Спасателям Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ пришлось применить гидравлические инструменты, чтобы деблокировать пострадавших из машин, после чего они были переданы сотрудникам «Территориального центра медицины катастроф РБ».Управление по ЧС Администрации г. Улан-Удэ напоминает о строгом соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. Единый номер телефона экстренных служб - 112.Фото: Управление по ЧС Администрации г. Улан-Удэ

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