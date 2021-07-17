В центре Улан-Удэ произошло столкновение с маршруткой

Медики осматривают двух пострадавших



Столкновение автомобилей произошло сегодня в центре города - на перекрестке улиц Шмидта и Каландаришвили.



По данным республиканского ГИБДД, женщина-водитель 1983 года рождения на «Хонде» ехала по улице Шмидта в направлении улицы Кирова, возле дома №10 она совершила столкновение с «Peugeot Boxer» под управлением 34-летнего водителя. От удара маршрутку откинуло на «Датсун он До».







- Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, медики осматривают двоих пострадавших – женщину 1960 года рождения и 41-летнего мужчину, - сообщили в УГИБДД МВД по РБ.







Маршрутный автобус «Peugeot Boxer» ехал по главной дороге, уточняет в соцсетях аварийный комиссар @avarkom_kuzov_salon



Скрин с видео avarkom_kuzov_salon



Столкновение автомобилей произошло сегодня в центре города - на перекрестке улиц Шмидта и Каландаришвили.По данным республиканского ГИБДД, женщина-водитель 1983 года рождения на «Хонде» ехала по улице Шмидта в направлении улицы Кирова, возле дома №10 она совершила столкновение с «Peugeot Boxer» под управлением 34-летнего водителя. От удара маршрутку откинуло на «Датсун он До».- Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, медики осматривают двоих пострадавших – женщину 1960 года рождения и 41-летнего мужчину, - сообщили в УГИБДД МВД по РБ.Маршрутный автобус «Peugeot Boxer» ехал по главной дороге, уточняет в соцсетях аварийный комиссар @avarkom_kuzov_salonСкрин с видео avarkom_kuzov_salon

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