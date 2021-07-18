В Бурятии женщина утонула, уснув на надувном матрасе

Трагедия произошла в Северобайкальском районе республики



Страшная трагедия произошла в Северо-Байкальском районе на Слюдянском озере. По словам очевидцев, женщина плавала на надувном матрасе. В какой-то момент она уснула, упала в воду и захлебнулась водой. Ее быстро вытащили на берег, но медикам вернуть к жизни женщину уже не удалось.



- Плавая на надувном матрасе, уснула, перевернулась и захлебнулась. Очевидцы извлекли на берег. Пытались оказать помощь безуспешно. Не дожидаясь бригады скорой помощи, привезли в ЧУЗ «РЖД медицина г. Северобайкальск», - говорится в вайбер-группе Северобайкалье-инфо.24/7.



«Земляки, будьте внимательны и бдительны на отдыхе! Берегите себя и своих близких», - призывают в группе.



Фото: "Номер один".



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