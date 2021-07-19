Женщина попала в больницу после ДТП на трассе в Бурятии

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги



ДТП произошло около полуночи на 184-м км трассы Улан-Удэ – Заиграево – Хоринск вблизи села Леоновка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 59-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением и слетел с дороги.

В результате аварии травмы получила 54-летняя пассажирка автомобиля. Женщину госпитализировали.



Фото: «Номер один» В результате аварии травмы получила 54-летняя пассажирка автомобиля. Женщину госпитализировали.Фото: «Номер один»

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