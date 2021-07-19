В центре Улан-Удэ неадекватный мужчина напал на продавщицу

Женщину спас случайный прохожий, полиция задержала дебошира

В социальных сетях Бурятии разлетелся видеоролик, снятый напротив ТРЦ «Гэлэкси». На кадрах видно, как по виду нетрезвый мужчина сначала сидит на асфальте, а затем встает и резко забегает в киоск. Мимо идущие люди останавливаются, а затем один из прохожих забегает следом за нетрезвым дебоширом внутрь и выкидывает его из киоска. Как выяснилось, внутри помещения неадекват напал на продавщицу.- Маргинал напал на продавщицу. Спасибо прохожим, что не прошли мимо, - сообщили в паблике «КримБурятия».Теперь женщина пытается отыскать своего спасителя в социальных сетях.- Помогите найти нашего спасителя, пожалуйста. Мы хотим отблагодарить вас за вашу смелость! За то, что не прошли мимо и не оставили хрупкую девушку-продавца в беде. Спасибо вашим родителям. Вы воспитали достойного сына, низкий вам поклон, - сообщили в паблике «Аноним 03».Улан-удэнцы тоже восхищены поступком парня. Видеоролик собрал множество комментариев.- Какой молодец парень! Не струсил, быстро разобрался, - пишут в «КримБурятии».- Парень не знал, что ждёт его впереди, и всё же не испугался, побежал на помощь! Уважение тебе и твоим родителям! – добавляют комментаторы.- Парень большой молодец! Его даме повезло. Он не будет прятаться за спиной любимой в трудную минуту, - пишет улан-удэнка.В МВД Бурятии сообщили, что напавший на продавщицу горожанин 1977 года рождения задержан, на данный момент с ним разбираются сотрудники правоохранительных органов.фото: скриншот из видео