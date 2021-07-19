В центре Улан-Удэ неадекватный мужчина напал на продавщицу

Женщину спас случайный прохожий, полиция задержала дебошира
В социальных сетях Бурятии разлетелся видеоролик, снятый напротив ТРЦ «Гэлэкси». На кадрах видно, как по виду нетрезвый мужчина сначала сидит на асфальте, а затем встает и резко забегает в киоск. Мимо идущие люди останавливаются, а затем один из прохожих забегает следом за нетрезвым дебоширом внутрь и выкидывает его из киоска. Как выяснилось, внутри помещения неадекват напал на продавщицу.
- Маргинал напал на продавщицу. Спасибо прохожим, что не прошли мимо, - сообщили в паблике «КримБурятия».
Теперь женщина пытается отыскать своего спасителя в социальных сетях.
- Помогите найти нашего спасителя, пожалуйста. Мы хотим отблагодарить вас за вашу смелость! За то, что не прошли мимо и не оставили хрупкую девушку-продавца в беде. Спасибо вашим родителям. Вы воспитали достойного сына, низкий вам поклон, - сообщили в паблике «Аноним 03».
Улан-удэнцы тоже восхищены поступком парня. Видеоролик собрал множество комментариев.
- Какой молодец парень! Не струсил, быстро разобрался, - пишут в «КримБурятии».
- Парень не знал, что ждёт его впереди, и всё же не испугался, побежал на помощь! Уважение тебе и твоим родителям! – добавляют комментаторы.
- Парень большой молодец! Его даме повезло. Он не будет прятаться за спиной любимой в трудную минуту, - пишет улан-удэнка.
В МВД Бурятии сообщили, что напавший на продавщицу горожанин 1977 года рождения задержан, на данный момент с ним разбираются сотрудники правоохранительных органов.
фото: скриншот из видео
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