В Бурятии зафиксировали землетрясение

Его эпицентр находился в 40 км от Северомуйска



Сегодня 6:06 утра на территории Муйского района было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5 балла. Его эпицентр находился в 40 км юго-западнее поселка Северомуйск.

«По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.



Фото: pixabay.com «По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: pixabay.com

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