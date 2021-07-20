В Улан-Удэ женщина на «Мазде» сбила пешехода

Пострадавший мужчина госпитализирован



ДТП произошло поздним вечером 19 июля в районе дома №32 по ул. Бабушкина в Улан-Удэ. 31-летняя женщина сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда 38-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.



Фото: «Номер один» Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда 38-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.Фото: «Номер один»

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