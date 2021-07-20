В соцсетях Улан-Удэ появилось странное видео с места наезда на пешехода

Накануне водитель «Мазды» наехала на мужчину, однако на кадрах пострадавший ведет себя неадекватно





В местном паблике «КримБурятия» появилось странное видео с места ДТП по улице Бабушкина. На кадрах видно, как мужчина сначала стоит на остановке и машет рукой, затем перебегает на другую сторону, все время шатаясь. Далее мужчина выходит на трассу, при этом продолжая махать рукой проезжающему авто. В последний момент пешеход бежит в сторону мчащейся на него машины.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРИМБУРЯТИЯ БЛОГ 🔞 (@crimburyatia)

Видео шокировало горожан. Многие задаются вопросом, с чем связано неадекватное поведение пострадавшего.



- Чего он бегает туда сюда, идиот? Как тут водителю сориентироваться? – вопрошает горожанка.



- Слава богу, что живой, - пишут там же.



- Вот тут жалко женщину водителя, натыкалась я на таких укушенных... И ведь никак не угадаешь, что он может выкинуть и в какую сторону броситься, - добавляют в паблике.



- Таких часто в городе видно ! Жаль только женщину водителя, - высказалась улан-удэнка.







Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда 38-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.





фото: скриншот из видео В местном паблике «КримБурятия» появилось странное видео с места ДТП по улице Бабушкина. На кадрах видно, как мужчина сначала стоит на остановке и машет рукой, затем перебегает на другую сторону, все время шатаясь. Далее мужчина выходит на трассу, при этом продолжая махать рукой проезжающему авто. В последний момент пешеход бежит в сторону мчащейся на него машины.Видео шокировало горожан. Многие задаются вопросом, с чем связано неадекватное поведение пострадавшего.- Чего он бегает туда сюда, идиот? Как тут водителю сориентироваться? – вопрошает горожанка.- Слава богу, что живой, - пишут там же.- Вот тут жалко женщину водителя, натыкалась я на таких укушенных... И ведь никак не угадаешь, что он может выкинуть и в какую сторону броситься, - добавляют в паблике.- Таких часто в городе видно ! Жаль только женщину водителя, - высказалась улан-удэнка. Как информировал «Номер один» , ДТП произошло поздним вечером 19 июля в районе дома №32 по ул. Бабушкина в Улан-Удэ. 31-летняя женщина сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда 38-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.фото: скриншот из видео

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