В соцсетях Улан-Удэ появилось странное видео с места наезда на пешехода

Накануне водитель «Мазды» наехала на мужчину, однако на кадрах пострадавший ведет себя неадекватно
В местном паблике «КримБурятия» появилось странное видео с места ДТП по улице Бабушкина. На кадрах видно, как мужчина сначала стоит на остановке и машет рукой, затем перебегает на другую сторону, все время шатаясь. Далее мужчина выходит на трассу, при этом продолжая махать рукой проезжающему авто. В последний момент пешеход бежит в сторону мчащейся на него машины.
Видео шокировало горожан. Многие задаются вопросом, с чем связано неадекватное поведение пострадавшего.
- Чего он бегает туда сюда, идиот? Как тут водителю сориентироваться? – вопрошает горожанка.
- Слава богу, что живой, - пишут там же.
- Вот тут жалко женщину водителя, натыкалась я на таких укушенных... И ведь никак не угадаешь, что он может выкинуть и в какую сторону броситься, - добавляют в паблике.
- Таких часто в городе видно ! Жаль только женщину водителя, - высказалась улан-удэнка.
Как информировал «Номер один», ДТП произошло поздним вечером 19 июля в районе дома №32 по ул. Бабушкина в Улан-Удэ. 31-летняя женщина сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда 38-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.
фото: скриншот из видео
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