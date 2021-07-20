В Улан-Удэ разыскивают карманника

Мужчина обокрал задремавшего горожанина



Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в карманной краже на бульваре Карла Маркса. Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел утром 17 июля. Злоумышленник в сквере познакомился с двумя молодыми нетрезвыми людьми и вместе с ними стал распивать спиртное.



- Спустя некоторое время один из парней отошел в сторону поговорить по телефону, второй от выпитого уснул на скамейке. Не добудившись его, подозреваемый похитил из кармана ветровки гражданина мобильное устройство и впоследствии скрылся. Ущерб составил шесть тысяч рублей, - рассказали в МВД Бурятии.



Приметы злоумышленника: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 175 см.

Был одет: футболка в горизонтальную бело-синюю полоску, джинсы и кепка черного цвета, кроссовки серые.

При наличии какой-либо информации о личности подозреваемого или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(951)621-54-13, 8(950)396-88-30 или 102 (112).





фото: МВД Бурятии

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