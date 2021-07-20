В Бурятии бревно убило тракториста

Несчастный случай произошел на лесопилке
Днем 19 июля на одной из лесопилок в Курумканском районе погиб тракторист, который работал на погрузке бревен. В момент, когда мужчина поправлял мокрую древесину на «вилах», одно из бревен скатилось и ударило его по голове. Открытая черепно-мозговая травма оказалась смертельной.
- Начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщил старший следователь Баргузинского МСО СУ СКР по Бурятии Дугар Санжиев.
Погибший работал на данной пилораме неофициально, без трудового договора. Он устроился на лесопилку всего неделю назад.
Фото: «Номер один»
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