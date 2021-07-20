Жителя Бурятии на руках вынесли из поезда

Мужчина так напился, что не мог передвигаться самостоятельно (видео)





В дежурную часть МВД на станции Иланская поступило сообщение о том, что бригаде прибывающего пассажирского поезда сообщением «Улан-Удэ - Москва» требуется помощь полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

На вытрезвление задержанному потребовался почти день. После этого мужчину привлекли к административной ответственности по четырем статьям: «мелкое хулиганство», «распитие алкоголя в общественных местах», «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «нарушение запрета курения табака».









«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что 33-летний житель Бурятии в пути употребил спиртное и закурил в вагоне поезда. На замечания и требования прекратить противоправные действия мужчина отреагировал агрессивно и стал выражался нецензурной бранью в адрес окружающих. Представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшей поездке. Для доставления в дежурную часть потерявшего ориентацию в пространстве правонарушителя транспортным полицейским пришлось буквально выносить его из вагона», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.Фото и видео: Управление на транспорте МВД России по СФО