В Улан-Удэ камеры видеонаблюдения зафиксировали извращенца

Мужчина в продуктовом магазине залез с телефоном под юбку девушке

В местном паблике «Аноним 03» появился пост с обращением к горожанкам. Его автор сообщила, что в местном продуктовом магазине столкнулась с извращенцем, который залез с телефоном к ней под юбку.- Моё обращение будет к девушкам. Дорогие девушки, если увидите этого человека (в красной футболке) будьте осторожны, не оборачивайтесь к нему спиной. Этот извращенец любитель поснимать, что у нас находится под юбкой. Это что новый вид маньяков или что я не пойму?! Я хочу наказать этого человека и поэтому друзья у меня к вам огромная просьба, если кто-то узнал его на видео, напишите в комментариях. Все его действия были засняты на камеру видеонаблюдения магазина, - рассказала горожанка.Изначально в соцсетях опубликовали видео только с внешних камер, где парень просто выходит из магазина. Многие горожане усомнились в словах девушки, обвинив ее во лжи. Однако, спустя время в паблике появилось видео изнутри магазина – на кадрах четко видно странные действия горожанина. Парень присел, якобы выбирая товар на нижней полке, и в это время направил телефон под юбку стоявшей к нему спиной покупательницы.- Нельзя чтобы такое спускалось с рук, на моём месте могла быть любая девушка... Кто знает, на что такие люди способны, - добавила пострадавшая.Пост вызвал бурю негодования у местных жителей.- Ну и где защитнички? Под прошлым постом их много было. Все были за бедного парнишку, которого «оговорили» плохие люди, - высказалась читательница паблика.- Фамилию и имя этого маньяка и адрес проживания огласить, позорище, - пишет другой улан-удэнец.- Фу, извращенец! Пнуть его надо было сразу, жаль, девушка не поняла, что именно он делает, - высказались в паблике.- Автор, боритесь до конца, засудите этого, чтоб другим неповадно было, - советуют там же.Фото: скриншоты из видео