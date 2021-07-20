В Улан-Удэ прохожий решил «помочь» горожанину и обворовал его

Преступник украл телефон и деньги у спящего на скамейке парня



Утром 18 июля в улан-удэнский отдел полиции обратился 24-летний горожанин. Молодой человек рассказал, что ночью распивал спиртное с друзьями. Ранним утром, когда компания разошлась, он в ожидании маршрутного автобуса уснул на скамейке у остановки общественного транспорта. А, проснувшись, не обнаружил свой телефон.



Вскоре полицейским удалось найти злоумышленника. Им оказался 26-летний подрабатывающий таксистом улан-удэнец.



- По словам подозреваемого, увидев на лавочке парня, он подумал, что с ним случилась беда, и решил помочь. Разбудить нетрезвого молодого человека ему не удалось, и он похитил лежащий рядом с ним сотовый телефон. Впоследствии посредством мобильного банка злоумышленник перевел на карту знакомой, которой пользовался, более семи тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению, - рассказали в МВД Бурятии.



Отметим, ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу. Полицейские изъяли похищенный мобильник. Теперь в отношении «помощника» возбуждено уголовное дело за кражу. Следствие продолжается.





фото: "Номер один"

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