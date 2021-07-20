В Бурятии осудили полицейского и его брата-депутата

За взятки родственники поставили на поток выдачу липовых водительских удостоверений





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего старшего инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МВД России «Хоринский». 41-летний мужчина обвиняется в многочисленных эпизодах получения взяток, злоупотребления должностными полномочиями, служебных подлогах и неправомерного доступа к компьютерной информации. Также на скамье подсудимых оказался его 33-летний брат, депутат одного из муниципальных образований в районе республики. Его обвиняли в подстрекательстве к служебному подлогу.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в 2019 году инспектор лично получил взятки от пяти граждан на общую сумму более 260 тыс. рублей, после чего без проведения экзаменов оформил и выдал им водительские удостоверения. Помимо этого, подстрекаемый своим братом, который также брал деньги от граждан, желавших незаконно получить права, полицейский оформил и выдал более 30 водительских удостоверений.«За свои услуги брат требовал от граждан вознаграждение в размере от 20 до 140 тыс. рублей. Его сумма зависела от финансового состояния «клиента», а также объема незаконных действий и манипуляций. Максимальная такса устанавливалась за изготовление и выдачу водительских удостоверений с полным пакетом документов, когда сотрудником полиции незаконно добывались необходимые медицинские справки, свидетельства из автошколы о прохождении курса обучения и вождения и другие. Реквизиты водительских удостоверений инспектором неправомерно вносились в специальную компьютерную программу ГИБДД, где также указывались сведения о якобы успешном прохождении человеком всех этапов проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. При этом указанная неправомерная деятельность братьев создавала реальную опасность для участников дорожного движения, так как водительские удостоверения за деньги получали граждане, не имевшие навыков вождения, а также, в ряде случаев - люди, которые по медицинским показаниям не могли быть допущены к управлению транспортными средствами», - рассказали в следственном ведомстве.Отметим, что братьев сгубила жадность. На резкое увеличение числа выдаваемых в сельском районе водительских удостоверений обратили внимание сотрудники собственной безопасности МВД Бурятии. После этого началась проверка, к которой также подключились оперативники регионального управления ФСБ.Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными. Бывший полицейский приговорен к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 2,7 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 4 года. Его брат получил 3 года лишения свободы условно.Фото: «Номер один»