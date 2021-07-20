Жительница Улан-Удэ поджигала и резала приемных детей

Шокирующие подробности вскрылись, когда одна из девочек попала в больницу





В Улан-Удэ возбуждены уголовные дела в отношении 39-летней женщины, подозреваемой в истязании детей и умышленном причинении им легкого вреда здоровью.

В настоящее время решается вопрос о заключении женщины под стражу. Потерпевшие дети изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр. Помимо этого в связи со своевременно не принятыми мерами по защите несовершеннолетних, переданных в приемную семью, в рамках уголовного дела будет решен вопрос о выделении материалов в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства в отдельное производство.







К проверке происшествия также подключилась прокуратура Бурятии



«В ходе мероприятий надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов опеки и попечительства, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», сообщили в надзорном ведомстве.





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 13 июля в ДРКБ поступила 8-летняя девочка с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом. Также при осмотре врачом на ногах и руках ребенка обнаружены кровоподтеки и ссадины. Девочка была истощена, ее вес составлял всего 16 кг, напугана и замкнута.Сначала она поясняла, что травму пальца получила во время прогулки, когда упала на косу. Однако при проверке полицейские выяснили, что ранение девочке причинила жена ее опекуна в наказание за утерянный градусник.«13 июля женщина не смогла найти дома градусник и решила, что его потеряли дети. Она заставила девочку положить ладонь на разделочную доску, после чего нанесла по кисти удар ножом, причинив резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. Помимо этого у младшей 6-летней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая женщина при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность», - рассказали в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com