В Улан-Удэ полиция взяла на контроль извращенца из магазина

Любителю совать телефон под юбку девушкам грозит «административка»



Полиция Улан-Удэ проверит инцидент с извращенцем из продуктового магазина, видео с которым вчера появилось в соцсетях. Напомним, в сети появились кадры, где мужчина в магазине залез с телефоном под юбку девушке.



В МВД Бурятии обратили внимание на скандальные кадры.



- Отделом полиции №1 Управлением МВД России по Улан-Удэ назначена проверка по публикациям в сети Интернет, - рассказали в ведомстве.



На сегодня заявления от пострадавшей еще не поступало, но случай все же взяли на контроль. Как отметили правоохранители, есть возможность привлечь неадекватного горожанина к административной ответственности.







- Моё обращение будет к девушкам. Дорогие девушки, если увидите этого человека (в красной футболке) будьте осторожны, не оборачивайтесь к нему спиной. Этот извращенец любитель поснимать, что у нас находится под юбкой. Это что новый вид маньяков или что я не пойму?! Я хочу наказать этого человека и поэтому друзья у меня к вам огромная просьба, если кто-то узнал его на видео, напишите в комментариях. Все его действия были засняты на камеру видеонаблюдения магазина, - рассказала горожанка.



фото: скриншот из видео Полиция Улан-Удэ проверит инцидент с извращенцем из продуктового магазина, видео с которым вчера появилось в соцсетях. Напомним, в сети появились кадры, где мужчина в магазине залез с телефоном под юбку девушке.В МВД Бурятии обратили внимание на скандальные кадры.- Отделом полиции №1 Управлением МВД России по Улан-Удэ назначена проверка по публикациям в сети Интернет, - рассказали в ведомстве.На сегодня заявления от пострадавшей еще не поступало, но случай все же взяли на контроль. Как отметили правоохранители, есть возможность привлечь неадекватного горожанина к административной ответственности. Как сообщал «Номер один» , в местном паблике «Аноним 03» появился пост с обращением к горожанкам. Его автор сообщила, что в местном продуктовом магазине столкнулась с извращенцем, который залез с телефоном к ней под юбку.- Моё обращение будет к девушкам. Дорогие девушки, если увидите этого человека (в красной футболке) будьте осторожны, не оборачивайтесь к нему спиной. Этот извращенец любитель поснимать, что у нас находится под юбкой. Это что новый вид маньяков или что я не пойму?! Я хочу наказать этого человека и поэтому друзья у меня к вам огромная просьба, если кто-то узнал его на видео, напишите в комментариях. Все его действия были засняты на камеру видеонаблюдения магазина, - рассказала горожанка.фото: скриншот из видео

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