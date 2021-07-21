Главврач ДРКБ призвал не судить всех врачей по одной ошибке

По его словам, виновный уже понес наказание





Главный врач Детской республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев выступил с обращением по поводу трагической смерти 17-летнего подростка.

«Хочется затронуть непростую и сложную тему – о семнадцатилетнем мальчике, жизнь которого оборвалась так внезапно от осложненного перитонита... Сейчас идет активное обсуждение сложившейся ситуации, причем под удар попали почти все врачи. Сейчас на все медицинское сообщество Бурятии обрушился шквал негатива, который стер все предыдущие достижения, успехи и победы наших врачей. Это неправильно, когда от одного случая врачебной ошибки перечеркивается результат работы всех врачей в деле спасения и сохранения человеческих жизней. Нельзя делать вывод обо всем медицинском сообществе, оценивая действия только одного или нескольких его представителей», - заявил Анатолий Дмитриев.В связи с этим главврач призвал жителей Бурятии дождаться окончания следствия и решения суда.«Случаи врачебных ошибок должны решаться только в суде, с максимальным разбором каждой конкретной ситуации, но никак не на уровне социальных сетей и пересудов. Если врач виновен, он ответит по закону. Но не забывайте, что он уже понес наказание, только своё личное! От этого не убежать и не скрыться! Он будет жить с осознанием своей ошибки. Поверьте, для врача нет ничего хуже! Это страшно и больно – когда умирает пациент. И это накладывает неизгладимый отпечаток на всю дальнейшую жизнь врача. Смерть каждого пациента для нас – трагедия», - отметил руководитель ДРКБ.По словам Анатолия Дмитриева, сейчас по поручению главы Минздрава Бурятии Евгении Лудуповой администрация больницы проводит служебное расследование.«Обращаясь ко всем жителям Бурятии, хочу сказать: наше медицинское сообщество обязательно сделает выводы из этой ситуации. Как руководитель больницы готов понести персональную ответственность, понимая, что отвечаю за действия всех сотрудников лично. Я приношу глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего», - завершил свое обращение главный врач.Напомним, вечером 12 июля в связи с острыми опоясывающими болями живота 17-летний улан-удэнец вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение ДРКБ. Однако после осмотра дежурным врачом парню не оказали надлежащей медицинской помощи, а вместо этого отправили домой. Вскоре он умер. Как выяснилось, молодой человек скончался в результате разлитого перитонита – острого хирургического заболевания, требующего срочной госпитализации и оперативного вмешательства.По факту смерти подростка Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). При этом в следственном ведомстве уточнили, что в ходе допросов врачи приемно-диагностического отделения больницы, проводившие прием ребенка, отказались давать показания.Фото: ДРКБ