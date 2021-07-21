Мужчина и ребенок пострадали в ночном ДТП на трассе в Бурятии

Автомобиль слетел с трассы и врезался в дорожный знак





Ночью на трассе «Байкал» вблизи села Ильинка произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 47-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Фрид Спайк» не справилась с управлением, слетела с трассы и врезалась в дорожный знак.

В результате аварии травмы получили два пассажира автомобиля – 39-летний мужчина и 10-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы в больницу.Фото: «Номер один»