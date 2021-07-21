Мужчина и ребенок пострадали в ночном ДТП на трассе в Бурятии

Автомобиль слетел с трассы и врезался в дорожный знак
Ночью на трассе «Байкал» вблизи села Ильинка произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 47-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Фрид Спайк» не справилась с управлением, слетела с трассы и врезалась в дорожный знак.
В результате аварии травмы получили два пассажира автомобиля – 39-летний мужчина и 10-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.