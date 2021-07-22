Беглого правозащитника из Бурятии задержали в Варшаве

Выдадут ли Евгения Хасоева российским властям, пока не известно



Бурятского правозащитника Евгения Хасоева, занимавшегося делами пострадавших от полицейского насилия, задержали в Варшаве по запросу национального бюро Интерпола в Москве. Об этом редакции



Правозащитник задержан на 48 часов, его поместили в изолятор временного содержания.



«Мое дело передадут в прокуратуру, она уже через суд будет решать - выдавать меня российским властям или нет», - сообщил Хасоев.



Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Хасоева возбудили в начале февраля по 318-й статье УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, днем 8 февраля правозащитник явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, намереваясь участвовать в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его из здания.



«На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрозу, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия. Он зашел в здание суда и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину», - сообщали в Следственном комитете Бурятии.



Сам Евгений Хасоев тогда заявил СМИ, что пристав первым спровоцировал конфликт.



Евгений Хасоев руководил бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций он активно помогал в суде задержанным, фиксировал нарушения со стороны силовиков, подавал апелляции.



В конце марта в соцсетях появилось видеообращение Евгения Хасоева, в котором он заявил, что



После этого Евгения Хасоева объявили



Фото: скриншот видео Бурятского правозащитника Евгения Хасоева, занимавшегося делами пострадавших от полицейского насилия, задержали в Варшаве по запросу национального бюро Интерпола в Москве. Об этом редакции «Сибирь.Реалии» (издание признано в России иностранным агентом) сообщил сам Хасоев.Правозащитник задержан на 48 часов, его поместили в изолятор временного содержания.«Мое дело передадут в прокуратуру, она уже через суд будет решать - выдавать меня российским властям или нет», - сообщил Хасоев.Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Хасоева возбудили в начале февраля по 318-й статье УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, днем 8 февраля правозащитник явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, намереваясь участвовать в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его из здания.«На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрозу, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия. Он зашел в здание суда и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину», - сообщали в Следственном комитете Бурятии.Сам Евгений Хасоев тогда заявил СМИ, что пристав первым спровоцировал конфликт.Евгений Хасоев руководил бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций он активно помогал в суде задержанным, фиксировал нарушения со стороны силовиков, подавал апелляции.В конце марта в соцсетях появилось видеообращение Евгения Хасоева, в котором он заявил, что вынужден покинуть пределы России «из-за возбуждения политически мотивированного уголовного дела». «Но я борьбу и правозащитную деятельность не бросил», - сообщил Евгений Хасоев. В какую именно страну он уехал, правозащитник не сообщил.После этого Евгения Хасоева объявили в международный розыск . По данным следствия, правозащитник скрылся в Сербии.Фото: скриншот видео

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