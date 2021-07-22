Жители улуса в Бурятии оказались отрезаны от «большой земли»

Вода затопила единственный мост, жителей просят запастись продуктами

В паблике «Весь Улан-Удэ» жители Заиграевского района Бурятии бьют тревогу. Возле улуса Ангир повысился уровень реки – вода уже добралась до единственного моста, существует реальная угроза обрушения строения. К посту прикреплено видео, на котором сельчан просят запастись всем необходимым.- Уважаемые жители улуса Ангир! В связи с высоким уровнем воды реки Курба существует реальная угроза обрушения моста. Просьба запастись продуктами питания и медикаментами. Без особой необходимости на мост не выезжать, грузовым автомобилям въезд на мост запрещен! – рассказа представительница местной администрации на видео.Авторы поста отмечают – в связи с ситуацией есть и вероятность затопления самого улуса.- Прошу вас привлечь внимание общественности к угрозе затопления улуса Ангир Заиграевского района. На данный момент перекрыт мост - единственная возможность выехать, в связи с повышенным уровнем воды. Необходимо провести трубу через дорогу, которая возвышается на 1 метр, чтобы вода равномерно распределилась. Это исключительно ошибка ремонтников, которые не сделали это вовремя, - считают в группе.К посту приложили видеоролик, на котором видно, что мост находится в плачевном состоянии и весь залит водой.- На сегодня экскаватор не может проехать через аварийный мост. Этот мост - больное место нашей деревни. На фото видно, как дорога удерживает воду с одной стороны, тем самым она направляется в сторону деревни. Сейчас жители деревни своими силами прорыли дорогу, и вода стремительно пересекает ее. На видео демонстрируется работа нашего муниципалитета по решению проблемы. Рупор и речь. Вот в чем сила, - высказались сельчане.фото: скриншоты из видео