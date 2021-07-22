Прокуратура вскрыла крупное мошенничество при реконструкции вокзала в Улан-Удэ

Возбуждены уголовные дела



В Бурятии по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере в ходе реконструкции вокзального комплекса Улан-Удэ

«Установлено, что должностными лицами Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» в период с февраля по октябрь 2019 года осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных и ненадлежаще исполненных работ. В результате подрядчику необоснованно произведена оплата на сумму более 30 млн. рублей», сообщает надзорное ведомство.



Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России, следователи совместно с сотрудниками УФСБ Бурятии провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства ответственных лиц, изъяли необходимую документацию, имеющую отношение к делу.



Напомним, реконструкция вокзала в Улан-Удэ проходила в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года». Отремонтированное здание вокзала



На днях после сильного ливня первый этаж здания вокзала



Фото: пресс-служба правительства Бурятии «Установлено, что должностными лицами Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» в период с февраля по октябрь 2019 года осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных и ненадлежаще исполненных работ. В результате подрядчику необоснованно произведена оплата на сумму более 30 млн. рублей», сообщает надзорное ведомство.Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России, следователи совместно с сотрудниками УФСБ Бурятии провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства ответственных лиц, изъяли необходимую документацию, имеющую отношение к делу.Напомним, реконструкция вокзала в Улан-Удэ проходила в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года». Отремонтированное здание вокзала торжественно открыли летом прошлого года. На реконструкцию было затрачено более 900 миллионов рублей.На днях после сильного ливня первый этаж здания вокзала был затоплен потоками воды с улицы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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