Житель Улан-Удэ проломил проход в стене к соседу и обокрал его

Предприимчивый горожанин стащил имущества на 50 тысяч рублей



Поздним вечером 20 июля в улан-удэнский отдел полиции №1 поступило заявление о краже имущества из гаража на улице Уральской.



- Пропажу обнаружил сын собственника: мужчина не досчитался комплекта автомобильных колес, двух детских автокресел и трех 20-литровых канистр, оставленных им ранее. При этом он заметил, что на смежной с соседним гаражом стене появилось отверстие, - рассказали в МВД Бурятии.



Ущерб составил около 54 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали подозреваемого – им оказался 45-летний сын владельца соседнего бокса. Отметим, в августе 2020 года он освободился из мест лишения свободы. В исправительном учреждении он провел 14 лет за тяжкое преступление.



- Злоумышленник признался, что пробил стену, похитил и сбыл чужие вещи. Автокресла и канистры он продал случайным прохожим, колеса сдал в шиномонтаж, - добавили в ведомстве.



Постоянного источника дохода не имеет. В связи с кражей возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.







фото: Номер один

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