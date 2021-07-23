На трассе в Бурятии пьяный водитель «БМВ» устроил лобовое ДТП

В аварии пострадали два человека
ДТП произошло ночью на трассе «Байкал» в районе села Брянск. 38-летний водитель автомобиля «БМВ Х5» не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Вингроуд».
В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель «БМВ» был пьян. При этом в декабре 2020 года его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и лишили водительских прав.
Фото: pixabay.com
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.