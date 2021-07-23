На трассе в Бурятии пьяный водитель «БМВ» устроил лобовое ДТП

В аварии пострадали два человека





ДТП произошло ночью на трассе «Байкал» в районе села Брянск. 38-летний водитель автомобиля «БМВ Х5» не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Вингроуд».

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель «БМВ» был пьян. При этом в декабре 2020 года его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и лишили водительских прав.Фото: pixabay.com