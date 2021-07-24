В Бурятии силовики займутся нарушениями при строительстве дороги

Надзорные органы находят множество серьезных нарушений



Для одних строительство дорог это назревшая необходимость и способ сохранить технику и нервы людей в порядке. Для других – способ неплохо заработать, особенно если экономить и закрывать глаза на плохое качество работ. Для третьих – проблемная сфера, которую нужно держать под постоянным контролем. Третьи, в данном случае силовики и надзорные органы, а также Счетная палата республики, проверяют строительство дороги Дутулур - Утата – Далахай в Закаменском районе и находят множество серьезных нарушений.



Единственный путь



Не секрет, что в последние годы Бурятия получила беспрецедентное федеральное финансирование на строительство дорог. Благодаря этому удалось развернуть стройку советского масштаба, но, к сожалению, отнюдь не советского качества.



Очередное подтверждение этого факта – недавняя проверка Счетной палаты. Ведомство выясняло, насколько эффективно и экономно тратились бюджетные деньги на строительство автомобильной дороги Дутулур - Утата - Далахай, км 83 - км 94 (строительство подъезда к улусу Далахай) в Закаменском районе.



Участок строящейся дороги находится в 90 километрах от райцентра – города Закаменска. Это единственная дорога, по которой можно добраться до улуса Далахай. На строительство более 11 километров этой дороги выделено 133 млн рублей, из них федеральный бюджет профинансировал почти 76 млн рублей, республиканский – более 52 млн и местный (районный) – около 5 млн рублей.



На 1 января этого года власти успели освоить 125,5 млн рублей. При этом 55 млн подрядчику дали авансом, из которых он отработал чуть более 27 млн рублей.



В прошлом году власти приняли у подрядчика работы на 97 млн рублей, в этом году на момент проверки принимать было нечего - работа началась только в июне.



Традиции долгостроя



Нормативный срок строительства для выполнения таких работ, как пишет Счетная палата, – 6 месяцев. При этом заказчик решил иначе и дал подрядчику 18 месяцев.



«Изменение сроков выполнения работ связано с невозможностью исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и необходимостью внесения изменений в ПСД в части увеличения длины водопропускных труб», - приводят аудиторы аргумент заказчика. И добавляют, что в отчетах о проведении строительного контроля содержится совсем иная информация.



«Неоднократно было указано на значительное отставание от графика производства работ и слабую организацию работ подрядчиком, а МАУ («ЗакамДор» - заказчик. - Прим. ред.) направлены подрядчику претензии об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по контракту и подано исковое заявление о взыскании неустойки в размере 891 тыс. рублей в Арбитражный суд РБ, а также решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с вероятностью срыва работ (впоследствии отменено)».



Из этого аудиторы делают вывод, что коронавирус ни при чем и сроки затянулись из-за плохой работы подрядчика.



Закаменская щедрость



Несмотря на арбитражные тяжбы и прочие формальные конфликты, отношения между заказчиком и подрядчиком строительства дороги, надо думать, не такие уж и плохие. Иначе как объяснить, что первый принимал у второго невыполненные работы. Например, работы по разборке подъездных дорог к строительным площадкам на сумму 510 тыс. рублей выполнены не были, хотя деньги за это подрядчик получил.



«В июне 2020 года приняты работы по устройству объездных дорог в объеме 100%, устройство которых в указанный период невозможно по причине необходимости их устройства в соответствии с технологической последовательностью, установленной проектной документацией, по мере укладки водопропускных труб», - пишет Счетная палата.



Тогда же, в июне прошлого года, приняты подготовительные работы в объеме 95%. В то же время в отчете по строительному контролю на 30 июля готовность составляла лишь 10%.



«Аналогичная ситуация по приемке работ по устройству основания дорожной одежды из ЩПС (щебеночно-песчаная смесь. – Прим. ред.), приемка которых в декабре 2020 года произведена в объеме 72%, тогда как, согласно отчету по строительному контролю, за декабрь 2020 года готовность основания составляла только 40%, - говорится в отчете ведомства. - Выполнение вышеназванных работ всего на сумму 11 млн рублей по состоянию на дату их приемки ввиду разночтения в отчетности проверкой поставлено под сомнение».



Слово за силовиками



Видимо, по доброте душевной чиновники решили оплатить дорожникам стоимость строительных материалов, тогда как по контракту подрядчик должен был использовать свои стройматериалы. Это повлекло «завышение стоимости выполненных работ на сумму 12,5 млн рублей и нарушение порядка оплаты по контракту, за которое в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность», - предупреждают аудиторы.



Небольшая путаница возникла и со строительным контролем, который тоже стоит денег, ради этого даже заключается отдельный контракт. В него включены услуги по контролю за подготовительными работами при строительстве дороги. Загвоздка в том, что эти работы приняты до того, как начал действовать контракт по строительному контролю. Таким образом, 275 тыс. рублей оплачены из бюджета ни за что.



Счетная палата по итогам проверки предложила всем участникам злополучного строительства принять меры по устранению недостатков и нарушений, недопущению отставания от графика производства работ, уменьшению стоимости выполненных работ на сумму допущенного завышения. А также: «Провести служебное расследование по факту приемки в июне 2020 года подготовительных работ и объездных дорог и в декабре 2020 года работ по устройству основания дорожной одежды из ЩПС, выполнение которых поставлено под сомнение ввиду разночтения в отчетности».



Нарушения, обнаруженные аудиторами, могут потянуть даже на уголовное дело, но тут уже решение принимать правоохранительным органам. Информация о проверке, к слову, уже передана силовикам, и они должны разобраться, что это - обычное разгильдяйство или коварный умысел.



Напомним, начали мы с того, что на дороги Бурятии тратятся беспрецедентные суммы. Строятся и реконструируются сотни километров дорог по всей республике. И если на одном небольшом участке обнаружен такой ворох нарушений, то что будет, если проверить все, что строится сейчас и было построено в последние годы?



Станислав Сергеев, «Номер один».

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