В Бурятии на пожаре погибли женщина и девочка

Ранним утром 23 июля в селе Новый Заган Мухоршибирского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри, пристроенная к нему веранда была полностью объята огнем.
В ходе тушения возгорания работниками пожарной охраны обнаружены тела двух человек – 61-летней женщины и 12-летней девочки. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причина пожара сейчас устанавливается.
Как сообщили в МЧС Бурятии, предположительно возгорание возникло на веранде с дальнейшем распространением в дом.
- В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. Проводится доследственная проверка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Одной из возможных причин пожара рассматривается неосторожность при курении, - сообщила старший дознаватель Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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