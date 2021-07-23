В Бурятии на пожаре погибли женщина и девочка

Причина пожара устанавливается





Ранним утром 23 июля в селе Новый Заган Мухоршибирского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри, пристроенная к нему веранда была полностью объята огнем.

В ходе тушения возгорания работниками пожарной охраны обнаружены тела двух человек – 61-летней женщины и 12-летней девочки. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причина пожара сейчас устанавливается.





Как сообщили в МЧС Бурятии, предположительно возгорание возникло на веранде с дальнейшем распространением в дом.

- В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. Проводится доследственная проверка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Одной из возможных причин пожара рассматривается неосторожность при курении, - сообщила старший дознаватель Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС